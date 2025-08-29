Gli accertamenti hanno riservato una risposta amara per l'esterno Alberto Lattanzio: dovrà stare fermo tutto il mese di settembre e buona parte di ottobre. Come comuncia la Torres: «Lattanzio ha riportato una lesione muscolare all’adduttore della gamba sinistra».

I tempi di recupero non sono brevio: «L’esterno rossoblù ha già iniziato il percorso riabilitativo presso lo Studio Beta del Dott. Ugo D’Alessandro. Nei prossimi giorni Lattanzio potrà, pian piano, lavorare in differenziato sul campo sotto la supervisione dello staff medico sassarese per essere a totale disposizione del tecnico Pazienza tra circa 45/60 giorni».

A questo punto diventa indispensabile cercare sul mercato un esterno o reintegrare Eyob Zambataro, che dopo il naufragio della trattativa con la Ternana è ancora sotto contratto con la Torres.

© Riproduzione riservata