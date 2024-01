Sarà una Domus tutta per Gigi, quella che domani si vestirà a sua immagine e somiglianza per ricordarlo e rendergli omaggio, in occasione di Cagliari-Torino.

A partire dal prepartita, quando la consueta playlist sarà sostituita da una dedicata a Rombo di Tuono, con le sue musiche, tra pezzi che ne hanno disegnato l’icona e quelli del periodo storico in cui è stato in attività.

Sarà su queste note che la squadra si scalderà prima del match, indossando una maglia ispirata a quella dello Scudetto del 1970, bianca e con i celebri laccetti rossoblù. Quella da gioco, invece, sarà quella bianca di questa stagione, ma senza gli sponsor, che saranno “sostituiti” dal numero 11, che sarà posizionato sul petto con una patch dedicata. La stessa maglia sarà vestita anche dall’arbitro e dai bambini che accompagneranno le due squadre in campo. Inoltre, lutto al braccio per il Cagliari.

Appena prima del via, al momento della lettura delle formazioni, il nome di Gigi Riva e il suo numero di maglia saranno annunciati dallo speaker, mentre sul maxischermo comparirà un video con le prodezze di Rombo di Tuono.

Ma il tributo si estenderà anche agli spettatori: il settore Distinti ospiterà infatti una coreografia creata dai tifosi, anche se è lecito aspettarsi qualcosa anche dalle due curve. La dedica a Riva non finirà con l’inizio della gara (preceduto dal minuto di raccoglimento), perché in alcuni momenti del match il maxischermo e i led a bordocampo mostreranno immagini e scritte per il Mito.

