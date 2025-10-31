«Spero di rientrare nel giro scudetto. Perché no? L'abbiamo detto con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo»: così Luciano Spalletti, presentato questa mattina a Torino come nuovo tecnico della Juventus, sugli obiettivi della stagione.

«Per un club come questo è necessario tornare in Champions – le sue parole – , ma le altre corrono forte: dobbiamo lavorare. Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa squadra non avrei accettato un contratto da otto mesi».

«La rosa ha potenzialità – ha detto ancora Spalletti – ci vedo la possibilità di rimettere le cose a posto. Dovremo essere squadra, un gruppo che capisca cosa deve fare in campo. Per me è una sfida molto stimolante».

«Ci sono tante ragioni nella scelta di Spalletti – ha poi precisato il direttore generale Damien Comolli – : è un grande esperto di calcio, ha avuto successo in tanti club anche piccoli e medi». Una scelta su cui «anche la proprietà era allineata: abbiamo un contratto fino al termine della stagione con opzione di prolungamento, poi ne discuteremo per una collaborazione più duratura».

(Unioneonline)

