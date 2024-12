Il Cagliari cambia tanto rispetto alla squadra che avantieri ha giocato alla pari con l’Atalanta, perdendo 0-1 con il portiere avversario Marco Carnesecchi migliore in campo e le recriminazioni per il rigore non dato sullo 0-0. Non c’è però tempo di pensare a cos’è successo sabato, perché domani alle 21 i rossoblù tornano in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca contro la Juventus a Torino. Come anticipato tempo fa, Davide Nicola – per la prima volta in stagione – ha comunicato alla vigilia la formazione, o almeno gran parte: «Sicuramente Scuffet riprenderà il suo posto in porta», l’annuncio del tecnico. «Poi Zappa, uno tra Mina e Wieteska, Palomino e Augello; Marin, Prati e Deiola; devo valutare una situazione legata a Felici, poi davanti Lapadula e Gaetano con Pavoletti e Piccoli a gara in corso».

Si rigioca a tre giorni di distanza e con ampio turnover, ma Nicola vuole che il Cagliari dia il massimo per questo impegno: «Sono partite per una competizione diversa, ma allo stesso tempo affascinante. Ci permette di crescere ulteriormente e dare spazio a gran parte della rosa a disposizione. Dà consapevolezza di giocare ogni tre giorni e capacità di gestirsi in modo diverso: a me e credo ai ragazzi questo piace». In palio un posto ai quarti, dove chi passa ospiterà l’Empoli: «Questa è una competizione completamente diversa, con dinamiche diverse dall’Atalanta che è ormai passata. Come ho detto ai ragazzi siamo arrivati qui per le prestazioni fatte: andiamo ad affrontare una grande squadra e c'è grande motivo d'orgoglio, non vediamo l'ora di migliorarci».

Mancherà Zito Luvumbo, toccato duro in Cagliari-Atalanta da de Roon. «Non sarà convocato, perché vediamo ancora per quanto ne avrà», il commento di Nicola sull’infortunio dell’angolano. «Devo ancora parlare con grande trasparenza coi medici, visto che c'è stato poco tempo: ha preso una botta e vediamo se tornerà per le prossime». Ossia per domenica a Venezia, che però non è ancora l’obiettivo principale: «Iniziamo a preparare la partita di domani, perché è motivo di orgoglio e di ulteriore crescita. Prestazioni come quelle che stiamo facendo portano non solo alla consapevolezza delle proprie forze, ma anche a ottenere quello che a tutti interessa».

Sugli avversari, Nicola conclude così: «La Juventus ha fatto un mercato di qualità e dimostrato tutta la sua forza contro il Manchester City. Sappiamo benissimo che è di grande qualità e giocherà domani con elementi forti, dobbiamo affrontarla sapendo che dobbiamo essere competitivi anche noi».

© Riproduzione riservata