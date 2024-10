Sarà Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli l’arbitro di Juventus-Cagliari, incontro della settima giornata di Serie A in programma domenica alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo essersi sbloccati lunedì a Parma, con la prima vittoria in campionato, i rossoblù cercheranno il bis sul campo di una squadra che finora non ha mai subito gol in sei giornate. Come assistenti Damiano Di Iorio (Vco) e un sardo, Khaled Bahri della sezione di Sassari, quarto ufficiale Davide Di Marco (Ciampino), al VAR Daniele Paterna (Teramo) con assistente Valerio Marini (Roma 1).

Col Cagliari Marinelli ha tre precedenti, con una vittoria e due pareggi: 1-1 col Sassuolo a Reggio Emilia il 20 settembre 2020 nella prima giornata di Serie A e 0-0 poco più di un mese fa, il 18 agosto, contro la Roma alla Domus nell’esordio in questo campionato. In mezzo il successo ai tempi supplementari contro il Palermo per 2-1 in Coppa Italia il 12 agosto 2023.

Di seguito tutti gli arbitri della settima giornata di Serie A.

Napoli-Como venerdì 4 ottobre ore 18.30 - Ermanno Feliciani

Verona-Venezia venerdì 4 ottobre ore 20.45 - Marco Guida

Udinese-Lecce sabato 5 ottobre ore 15 - Maurizio Mariani

Atalanta-Genoa sabato 5 ottobre ore 18 - Daniele Chiffi

Inter-Torino sabato 5 ottobre ore 20.45 - Matteo Marcenaro

Juventus-Cagliari domenica 6 ottobre ore 12.30 - Livio Marinelli

Bologna-Parma domenica 6 ottobre ore 15 - Marco Di Bello

Lazio-Empoli domenica 6 ottobre ore 15 - Giovanni Ayroldi

Monza-Roma domenica 6 ottobre ore 18 - Federico La Penna

Fiorentina-Milan domenica 6 ottobre ore 20.45 - Luca Pairetto

