Il bilancio è buono. Più che sufficiente, viste le diverse incognite dell’avvio. Il Cagliari vira a quota 19 punti in diciannove giornate, una media che consentirebbe, se mantenuta, una comoda salvezza.

Quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, per conservare un posto nella prossima Serie A è un discreto percorso anche perché questa squadra – con la maggiore esperienza che potrà acquisire – è destinata a crescere. E al di là di improbabili confronti con le stagioni precedenti, ci sono degli innegabili punti a favore del progetto Pisacane.

Dove la firma di Angelozzi, il direttore sportivo arrivato nell’estate 2025, deve essere compresa. Ovvero il lancio di alcuni giovani, un’idea di “gioco” che la squadra segue, il coinvolgimento (a qualsiasi costo) di tutti i rossoblù, compresi quelli che appaiono meno in condizione.

Anche il tecnico, senza dubbio una dei grandi punti interrogativi della vigilia, sta crescendo: senza paura, senza soffrire i senatori, con la certezza di andare avanti supportato dalla società. E nel calcio di vertice, questo è un elemento essenziale.

