Al via la 20esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 10 gennaio

Como- Bologna ore 15

Udinese- Pisa ore 15

Roma- Sassuolo ore 18

Atalanta – Torino ore 20.45

Domenica 11 gennaio

Lecce – Parma ore 12.30

Fiorentina – Milan ore 15

Verona – Lazio ore 18

Inter – Napoli ore 20.45

Lunedì 12 gennaio

Genoa- Cagliari ore 18.30

Juventus- Cremonese ore 20.45

Classifica

Inter 42

Milan 39

Napoli 38

Juventus 36

Roma 36

Como 33

Atalanta 28

Bologna 26

Lazio 25

Udinese 25

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Cagliari 19

Parma 18

Lecce 17

Genoa 16

Fiorentina 13

Verona 13

Pisa 12

(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)

