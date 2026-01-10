Al via il ritorno del campionato: big match tra Inter e Napoli, il Milan arriva a FirenzeRisultati, marcatori e classifica della ventesima giornata di campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al via la 20esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 10 gennaio
Como- Bologna ore 15
Udinese- Pisa ore 15
Roma- Sassuolo ore 18
Atalanta – Torino ore 20.45
Domenica 11 gennaio
Lecce – Parma ore 12.30
Fiorentina – Milan ore 15
Verona – Lazio ore 18
Inter – Napoli ore 20.45
Lunedì 12 gennaio
Genoa- Cagliari ore 18.30
Juventus- Cremonese ore 20.45
Classifica
Inter 42
Milan 39
Napoli 38
Juventus 36
Roma 36
Como 33
Atalanta 28
Bologna 26
Lazio 25
Udinese 25
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Cagliari 19
Parma 18
Lecce 17
Genoa 16
Fiorentina 13
Verona 13
Pisa 12
(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)
(Unioneonline)