Dalla beffa di una sconfitta nel recupero (gol di Celesio al 92’) alla gioia di un pareggio all’ultima azione. Il primo rigore della stagione frutta al 95’ il 2-2 alla Torres sul coriaceo Campobasso che non a caso staziona in zona playoff.

Primo tempo di marca sassarese, con cinque occasioni nitide. Al 3’ Mastinu esplode il diagonale, al quarto d’ora realizza: traversone di Brentan in area dove Zambataro fa da sponda e il capitano calcia potente. Dopo la mezzora due opportunità per Di Stefano che però non centra la porta. Al 38’ contropiede a destra di Sala che serve al centro dove Mastinu stoppa e tira: fuori di pochissimo. Poco prima del riposo pareggia il Campobasso con Pierno che va via sulla fascia e serve in area piccola Martina: incornata a scavalcare Zaccagno.

Nel secondo tempo cala il ritmo e il match diventa equilibrato. Greco ridisegna il triangolo offensivo con l’innesto di Zecca a destra e Sala che fa il secondo trequartista insieme a Mastinu. Succede poco sino al recupero. Al 91’ tiro improvviso di Magnaghi molto angolato, ma Zaccagno ci arriva. Sugli sviluppi dell’angolo palla che arriva fuori area e Celesio azzecca un bolide al vertice: imparabile. La Torres non si arrende: prima Zecca riceve in area piccola ma il portiere chiude col corpo poi all’ultima azione su corner ci sono due uomini a terra. L’arbitro consulta l’Fvs e assegna il rigore per fallo su Antonelli, e Diakite trasforma.

