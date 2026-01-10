Serie C, la Torres pareggia al 95’ su rigore col CampobassoMolisani in vantaggio al 92’ con Celesio, ma Diakite trasforma il penalty del meritato pari
Dalla beffa di una sconfitta nel recupero (gol di Celesio al 92’) alla gioia di un pareggio all’ultima azione. Il primo rigore della stagione frutta al 95’ il 2-2 alla Torres sul coriaceo Campobasso che non a caso staziona in zona playoff.
Primo tempo di marca sassarese, con cinque occasioni nitide. Al 3’ Mastinu esplode il diagonale, al quarto d’ora realizza: traversone di Brentan in area dove Zambataro fa da sponda e il capitano calcia potente. Dopo la mezzora due opportunità per Di Stefano che però non centra la porta. Al 38’ contropiede a destra di Sala che serve al centro dove Mastinu stoppa e tira: fuori di pochissimo. Poco prima del riposo pareggia il Campobasso con Pierno che va via sulla fascia e serve in area piccola Martina: incornata a scavalcare Zaccagno.
Nel secondo tempo cala il ritmo e il match diventa equilibrato. Greco ridisegna il triangolo offensivo con l’innesto di Zecca a destra e Sala che fa il secondo trequartista insieme a Mastinu. Succede poco sino al recupero. Al 91’ tiro improvviso di Magnaghi molto angolato, ma Zaccagno ci arriva. Sugli sviluppi dell’angolo palla che arriva fuori area e Celesio azzecca un bolide al vertice: imparabile. La Torres non si arrende: prima Zecca riceve in area piccola ma il portiere chiude col corpo poi all’ultima azione su corner ci sono due uomini a terra. L’arbitro consulta l’Fvs e assegna il rigore per fallo su Antonelli, e Diakite trasforma.