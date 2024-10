Il Cagliari va a Torino con gli stessi ventidue giocatori partiti lunedì per Parma, dove i rossoblù hanno ottenuto la prima vittoria in questa Serie A. Davide Nicola, per il match di domani (ore 12.30) contro la Juventus, non recupera Leonardo Pavoletti che – dalla partita contro l’Empoli di quindici giorni fa – deve recuperare da un edema osseo al cuboide del piede destro.

Out anche Gianluca Lapadula, Jakub Jankto e Mateusz Wieteska, con quest’ultimo che stando alle dichiarazioni del tecnico questo pomeriggio in conferenza stampa dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana.

Questi i convocati per Juventus-Cagliari, domani alle 12.30 in campo per la settima giornata di Serie A con arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Antoine Makoumbou, Razvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Roberto Piccoli.

© Riproduzione riservata