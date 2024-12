C’è anche Alessandro Vinciguerra, il capitano della Primavera di Fabio Pisacane, fra i 24 convocati di Davide Nicola per Juventus-Cagliari di Coppa Italia. L’attaccante classe 2005 è partito per Torino con la prima squadra, in vista dell’ottavo di finale in gara secca in programma domani alle ore 21: andrà in panchina, visto che non figura nella formazione anticipata dal tecnico quest’oggi, con possibilità di entrare a partita in corso per quello che sarebbe il suo esordio da professionista. Vinciguerra vestirà la maglia numero 35.

Sono tre gli assenti nel gruppo rossoblù che ha raggiunto il Piemonte. Oltre a Zito Luvumbo, infortunatosi sabato contro l’Atalanta alla caviglia sinistra, sono rimasti in Sardegna anche Jakub Jankto (ancora a zero presenze stagionali) e Adam Obert (sindrome gastrointestinale).

Questi i convocati per Juventus-Cagliari:

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli, Alessandro Vinciguerra.

© Riproduzione riservata