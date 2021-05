José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso con un tweet.

Questa mattina, sempre su Twitter, la società aveva annunciato che Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione.

Con un comunicato ufficiale la Roma rende noto che Mourinho ha stipulato con i giallorossi un contratto triennale che durerà fino al 30 giugno 2024.

"Siamo entusiasti e felicissimi di dare il benvenuto a José nella famiglia dell'AS Roma", hanno detto il presidente del club Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin.

"Un grande campione che ha vinto trofei a tutti i livelli, José fornirà una straordinaria leadership ed esperienza al nostro ambizioso progetto. La nomina di José è un passo enorme nella costruzione di una cultura vincente a lungo termine e coerente in tutto il club", ha continuato la proprietà.

"Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l'ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l'incarico e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione", ha scritto sul suo profilo Instagram Mou, che torna ad allenare in Italia dopo aver vinto il triplete con l’Inter nella stagione 2009/2010.

"Nel frattempo - conclude -, auguro il meglio a Paulo Fonseca e spero che i media apprezzino il fatto che parlerò ulteriormente solo a tempo debito. Daje Roma!".

