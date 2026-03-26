Italia-Irlanda del Nord, le scelte di Gattuso: Caprile va in tribuna. Palestra non rinuncia alla sua 2Il ct azzurro ha diramato l’elenco dei convocati per il primo spareggio Mondiale: probabile panchina per l'esterno rossoblù
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A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Irlanda del Nord, incontro valevole per il primo spareggio Mondiale, Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per il match del Gewiss Stadium. Diverse sorprese, soprattutto per quel che riguarda gli esclusi, con Andrea Cambiaso (Juventus) che si accomoda in tribuna.
Stessa sorte anche per il portiere rossoblù Elia Caprile, l’estremo difensore del Cagliari guarderà la partita dalla tribuna insieme a Diego Coppola (Paris FC), Nicolò Cambiaghi (Bologna) e al già citato Cambiaso. Per un cagliaritano che riposa ce n’è un altro, invece, che spera di poter fare il proprio esordio con la nazionale maggiore, dopo le ottime prestazioni con l’Under 21.
Marco Palestra partirà, con grande probabilità, dalla panchina. Il ct Gattuso dovrebbe puntare sul più esperto Matteo Politano (Napoli), ma nulla è ancora deciso. Nel frattempo, l'esterno rossoblù non rinuncia alle vecchie abitudini e sceglie ancora la maglia numero 2 già indossata, oltre che a Cagliari, anche con l’Under 21 di Silvio Baldini.
L’elenco dei convocati:
Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli)
Difensori: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma)
Centrocampisti: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter)
Attaccanti: Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli)
La probabile formazione:
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui. All: Gattuso
(Unioneonline/n.s.)