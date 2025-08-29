Riparte il cammino della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. L'Italia tornerà in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia, mentre lunedì 8 settembre a Debrecen se la vedrà con Israele (entrambe alle ore 20.45).

A Bergamo ci sarà l'esordio da commissario tecnico di Gennaro Gattuso, che ha convocato 28 calciatori per il raduno in programma da domenica al Centro Tecnico di Coverciano: prima chiamata per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, mentre a oltre un anno di distanza dall'Europeo tornano in azzurro Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

Questa la lista completa dei convocati dell’Italia, che è terza nel girone a 3 punti (con 2 partite giocate) mentre la Norvegia capolista ne ha 12 e Israele 6.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle United);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

