L’Italia batte per 5-2 la Macedonia nella partita di qualificazione ai campionati europei e si guadagna la possibilità di avere due risultati su tre nell’ultima sfida del girone C, decisiva per staccare il pass per Euro 2024. A segno nel primo tempo Darmian e due volte Chiesa, gli ospiti si avvicinano nella ripresa con la doppietta di Ata nasov, ma nel finale la chiudono Raspadori e El Shaarawy.

Spalletti deve affrontare una lunga sequela di infortuni e per l’attacco sceglie il tridente leggero, questo l’undici titolare: Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.

Sono 55mila gli spettatori allo stadio Olimpico di Roma nella serata in cui gli azzurri vendicano la cocente sconfitta che ci è costata la partecipazione agli scorsi Mondiali. Partita mai in discussione: dopo un gol annullato a Raspadori, Darmian di testa firma il vantaggio al 17’. Gli azzurri continuano a creare occasioni e al 40’, dopo un fallo di mano in area, si presenta dal dischetto ancora una volta Jorginho: tiro debole e centrale, parato, terzo errore di fila dagli 11 metri per l’azzurro, l’ultimo ci costò la qualificazione ai Mondiali. Questa volta poco male, perché nell’azione successiva raddoppia Chiesa, gran destro dal limite all’angolino, siamo al 41’. In pieno recupero ancora Chiesa firma il tris che manda le squadre negli spogliatoi sul 3-0, un destro deviato che beffa il portiere macedone.

Al 7’ della ripresa Atanasov accorcia le distanze per gli ospiti con un colpo di testa. Il copione della partita non cambia, ma l’Italia non trova il gol che chiude la partita e al 74’ ancora Atanasov, con un tiro da fuori deviato da Acerbi, la riapre. A scacciare via la paura ci pensa Raspadori, che all’81’ assistito da Barella firma il poker. In pieno recupero El Shaarawy fissa il risultato sul 5-2 spingendo in rete un cross da sinistra di Dimarco.

Appuntamento ora a lunedì, ore 20.45, quando alla BayArena di Leverkusen gli azzurri affrontano l’Ucraina: in caso di vittoria o pareggio, l’Italia è qualificata agli Europei del 2024, in caso di sconfitta bisognerà passare ancora una volta dalle forche caudine degli spareggi che tanto male ci hanno fatto negli ultimi due Mondiali.

