Esulta Steven Zhang, presidente dell'Inter, dopo il successo dei nerazzurri nel derby contro il Milan. «Ripetiamolo ancora. Milano Siamo Noi!», ha scritto il numero uno interista in un post su Instagram con la foto del Duomo.

Alla gioia del presidente nerazzurro, fa da contraltare la delusione del tecnico del Milan Stefano Pioli: «Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione come è normale che sia. Non siamo ancora una squadra così matura, con qualche assenza e con altri non al massimo della propria condizione. Bisogna ripartire dal derby anche se è una sconfitta che fa male moralmente. Ma abbiamo trovato solidità e determinazione che può aiutarci a tornare ai nostri livelli». E ancora: «Nell'ultimo periodo non siamo stati compatti e solidi in difesa. Abbiamo creduto che per affrontare l'Inter queste erano le giuste posizioni - ha proseguito -. Leao? potenziale. La scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Leao deve stare attivo tutta la partita ed è un giocatore su cui puntiamo tanto».

Chiusura sulle critiche dei tifosi: «Hanno tutto il diritto di criticare», rileva Pioli, «le ultime nostre prestazioni non sono state all'altezza».

