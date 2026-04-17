Un ballottaggio per il sostituto di Luca Mazzitelli, che starà fuori per circa 2-3 settimane. È una delle scelte principali che ha Fabio Pisacane in vista di Inter-Cagliari di stasera, l’anticipo della sestultima giornata di Serie A in programma alle 20.45 al Meazza. Al posto del centrocampista, uscito per infortunio al 31’ della partita vinta sabato scorso con la Cremonese, dovrebbe giocare Michel Adopo. Non è però da escludere un’altra opzione, ossia quella di abbassare Michael Folorunsho che altrimenti farebbe parte del terzetto d’attacco. Contro la capolista, i rossoblù cercano un altro risultato positivo per avvicinare la salvezza.

In avanti, manca per la terza partita di fila capitan Leonardo Pavoletti. L’ex Sebastiano Esposito (sfida tutta in famiglia col fratello Francesco Pio), reduce da 3 gol nelle ultime 4 presenze (ha saltato in mezzo la gara di Pisa per squalifica), sarà supportato da Marco Palestra (osservato speciale in casa nerazzurra) e dallo stesso Folorunsho, oppure da Semih Kılıçsoy se il numero 90 dovesse essere schierato in mezzo al campo. A disposizione anche Andrea Belotti, che in Cagliari-Inter del 27 settembre all’andata si procurò il grave infortunio al ginocchio. In difesa, l’altro dubbio è fra Juan Rodríguez e Alberto Dossena per far coppia con Yerry Mina. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-2-1, con Zé Pedro favorito su Gabriele Zappa per fare il terzino destro.

Queste le probabili formazioni di Inter-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 20.45, l’arbitro è Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Su unionesarda.it il live dell’anticipo, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca in diretta di Lele Casini dal Meazza.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; M. Thuram, F. P. Esposito. Allenatore: Chivu.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Folorunsho; S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

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