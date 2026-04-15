Il Cagliari, dopo la vittoria fondamentale di sabato contro la Cremonese, tornerà in campo venerdì alle 20.45 contro la capolista Inter nell’anticipo della trentatreesima (e sestultima) giornata di Serie A. Al Meazza l’arbitro sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, appena designato. Assistenti Luigi Rossi (sezione Rovigo) e Alex Cavallina (Parma), quarto ufficiale Kevin Bonacina (Bergamo). Al Var l’arbitro Francesco Meraviglia (Prato) e l’assistente Marco Di Bello (Brindisi).

In questa Serie A, Marchetti ha già incrociato le due squadre in entrambi i casi con una sconfitta: l’Inter nell’1-2 con l’Udinese del 31 agosto (seconda giornata), il Cagliari nello 0-2 col Bologna del 19 ottobre (settima giornata). Coi nerazzurri, l’arbitro di Ostia Lido ha anche il vittorioso 2-1 dei quarti di Coppa Italia col Torino del 4 febbraio, partita giocata a Monza. È reduce da un’altra gara al Meazza, Milan-Udinese 0-3 sabato. Coi rossoblù 7 precedenti: vittoria solo all’esordio, 3-1 alla Sampdoria il 17 ottobre 2021, poi 3 sconfitte e altrettanti pareggi. Sarà il suo secondo Inter-Cagliari, dopo il 4-0 del 12 dicembre 2021.

Queste tutte le designazioni della trentatreesima giornata di Serie A.

Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18.30 - Francesco Fourneau

Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20.45 - Matteo Marchetti

Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15 – Davide Di Marco

Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18 – Luca Zufferli

Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20.45 – Matteo Marcenaro

Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12.30 – Michael Fabbri

Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15 – Daniele Chiffi

Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18 – Valerio Crezzini

Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20.45 – Luca Massimi

Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20.45 – Fabio Maresca

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