Il Cagliari a San Siro contro la capolista Inter, i convocati di PisacaneVentiquattro i giocatori scelti dal mister rossoblu
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Sono ventiquattro i giocatori convocati da Fabio Pisacane per la sfida di domani a San Siro contro la capolista Inter per l’anticipo della 33esima giornata.
Ecco la lista dei convocati al termine dell’allenamento di questa mattina: Caprile, Palestra, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Sherri, Deiola, J.Rodriguez, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Ciocci, Sulemana, Mina, Liteta, Zappa, Borrelli, Mendy, Ze Pedro, Obert, Trepy, Folorunsho, S.Esposito.
Ai già indisponibili Idrissi e Felici si aggiungono Pavoletti e Mazzitelli.