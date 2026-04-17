Né Alessandro Deiola né Michael Folorunsho: alla fine la scelta di Fabio Pisacane per sostituire l’infortunato Luca Mazzitelli ricade su Ibrahim Sulemana. Sarà il centrocampista tornato in rossoblù a gennaio a completare la mediana nel 4-3-3 per Inter-Cagliari, stasera alle 20.45 in casa della capolista di Serie A: dovrà riscattare l’infelice pomeriggio di Reggio Emilia, quando appena entrato causò l’errore costato il 2-1 del Sassuolo e la sconfitta. Con lui in mezzo giocheranno Michel Adopo e Gianluca Gaetano. In difesa, Juan Rodríguez viene ancora preferito ad Alberto Dossena per far coppia con Yerry Mina mentre gli esterni sono Zé Pedro e Adam Obert.

In attacco, Sebastiano Esposito (3 gol in 5 giornate) sfiderà il fratello Francesco Pio, che all’andata segnò il suo primo gol in Serie A. Il numero 94 rossoblù non sarà però il centravanti: per quel ruolo c’è Gennaro Borrelli, alla seconda di fila da titolare. Completa il terzetto offensivo Marco Palestra, osservato speciale di mercato in casa Inter. Potrà avere invece minuti a gara in corso Andrea Belotti, rientrato sabato scorso contro la Cremonese: all’andata, il 27 settembre, sul finire del primo tempo di Cagliari-Inter si procurò il grave infortunio al ginocchio che ha compromesso la sua stagione. Nei nerazzurri, fuori lo squalificato Petar Sučić assieme a Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni e Yann Bisseck.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 20.45, l’arbitro è Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live del match, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dal Meazza con pre e post partita per tutti i commenti.

Inter (3-5-2): J. Martínez; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; F. P. Esposito, M. Thuram.

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Zieliński, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Mosconi, Alexiou.

Allenatore: Cristian Chivu.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, I. Sulemana; Palestra, Borrelli, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Deiola, Raterink, Belotti, Albarracín, Dossena, Liteta, Zappa, Mendy, Trepy, Folorunsho.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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