Serie A, Sassuolo-Como primo anticipo in attesa di Inter-CagliariLe partite della trentatreesima giornata con risultati, marcatori e classifica
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Trentatreesima e sestultima giornata di Serie A, col Cagliari impegnato sul campo dell’Inter capolista. Questo l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 17 aprile
Sassuolo-Como (ore 18.30)
Inter-Cagliari (ore 20.45)
Sabato 18 aprile
Udinese-Parma (ore 15)
Napoli-Lazio (ore 18)
Roma-Atalanta (ore 20.45)
Domenica 19 aprile
Cremonese-Torino (ore 12.30)
Verona-Milan (ore 15)
Pisa-Genoa (ore 18)
Juventus-Bologna (ore 20.45)
Lunedì 20 aprile
Lecce-Fiorentina (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 75
Napoli 66
Milan 63
Juventus 60
Como 58
Roma 57
Atalanta 53
Bologna 48
Lazio 44
Udinese 43
Sassuolo 42
Torino 39
Genoa 36
Parma 36
Fiorentina 35
Cagliari 33
Cremonese 27
Lecce 27
Verona 18
Pisa 18