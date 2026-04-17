Trentatreesima e sestultima giornata di Serie A, col Cagliari impegnato sul campo dell’Inter capolista. Questo l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 17 aprile

Sassuolo-Como (ore 18.30)

Inter-Cagliari (ore 20.45)

Sabato 18 aprile

Udinese-Parma (ore 15)

Napoli-Lazio (ore 18)

Roma-Atalanta (ore 20.45)

Domenica 19 aprile

Cremonese-Torino (ore 12.30)

Verona-Milan (ore 15)

Pisa-Genoa (ore 18)

Juventus-Bologna (ore 20.45)

Lunedì 20 aprile

Lecce-Fiorentina (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 75

Napoli 66

Milan 63

Juventus 60

Como 58

Roma 57

Atalanta 53

Bologna 48

Lazio 44

Udinese 43

Sassuolo 42

Torino 39

Genoa 36

Parma 36

Fiorentina 35

Cagliari 33

Cremonese 27

Lecce 27

Verona 18

Pisa 18

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