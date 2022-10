"Volevamo tanto una vittoria, è arrivato un pareggio, ma siamo contentissimi ugualmente: questo è lo spirito che dobbiamo mettere in campo in ogni partita. Stiamo ritrovando quello che per un po' ci era mancato". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, intervistato su Amazon Prime Video, dopo il pareggio con il Barcellona.

Un pari scoppiettante per 3-3, con le reti di Dembelè, dello stesso Barella e poi di Lautaro, Lewandowski e Gosens, con l’ultima rete dei blaugrana siglata ancora dal bomber polacco in pieno recupero.

"Il calcio, come la vita, è fatto di periodi”, ha aggiunto Barella, protagonista a fine partita di un divertente siparietto social con Bastoni e Dimarco (GUARDA). “Purtroppo – ha proseguito – prima non ci andava bene niente, noi ci siamo fatti un po' trasportare da questo. La risalita è stata difficile, speriamo che questo sia il momento giusto. Quasi fatta? Non si sa mai, è un girone difficile. Noi ce la metteremo tutta e vediamo poi che succederà".

Nell’altra partita del mercoledì di coppa con protagonista una squadra italiana, il Napoli ha superato in scioltezza l’Ajax. 4-2 il risultato finale, grazie alle reti di Lozano, Raspadori, Kvara e Osihmen, mentre per gli olandesi sono andati a segno Klaasen e Bergwijn su rigore.

