A due anni e tre mesi dal trionfo europeo l’Italia torna a Wembley, ma questa volta il finale è amaro: la squadra di Spalletti perde in rimonta per 2-1 il match valido per le qualificazioni a Euro 2024, al vantaggio di Scamacca l'Inghilterra replica con il rigore di Kane e la rete di Rashford, entrambi ispirati da Bellingham.

Italia in campo con il 4-3-3: davanti a Donnarumma i centrali sono Scalvini e Acerbi, sulle fasce Di Lorenzo e Udogie, Barella, Frattesi e Cristante a centrocampo, in attacco l’inedito tridente Berardi-El Shaarawy-Scamacca.

Al 16’ il vantaggio azzurro porta la firma proprio di Scamacca, che trova il primo gol in Nazionale dopo 13 presenze: bella azione degli azzurri da sinistra a destra, la sovrapposizione di Di Lorenzo viene premiata e il terzino del Napoli trova il centravanti atalantino che batte Pickford dopo la conclusione mancata di Frattesi.

Italia ancora vicina al gol con Scamacca, ma Bellingham in area viene abbattuto da Di Lorenzo e manda Kane sul dischetto. L’attaccante non sbaglia e firma l’1-1.

Il primo tempo si chiude con una grande chance mancata dall’Italia: bravo Pickford su Udogie, a Berardi e Di Lorenzo manca il tap in vincente.

Ma a inizio ripresa arriva il contropiede letale dei padroni di casa, ispirato dal solito sontuoso Bellingham, che lancia Rashford a tu per tu con Donnarumma per il 2-1. Nel finale l’Inghilterra trova il tris ancora con Kane.

Gli inglesi così staccano il pass per Euro 2024, primi con 16 punti, seguiti dall’Ucraina a 13 e dall’Italia a 10. Azzurri che hanno una partita in meno rispetto agli ucraini, a novembre devono battere la Macedonia del Nord e poi si giocheranno tutto nell’ultima giornata del girone, nello scontro diretto esterno con l’Ucraina: basterebbe, in caso di vittoria coi macedoni, un pareggio, perché a parità di punti la Nazionale di Spalletti è avanti in virtù degli scontri diretti.

