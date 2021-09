All’Olimpico di Roma prima prova per il Cagliari dell’era Mazzarri, nella quarta giornata di serie A.

Contro la Lazio il nuovo tecnico, arrivato a inizio settimana per sostituire in panchina Leonardo Semplici, lancia Caceres dall’inizio e ripropone la coppia d’attacco Joao Pedro-Keita, per una line-up così composta: Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni, Dalbert, Lykogiannis, Deiola, Marin, Nandez, Joao Pedro, Keita.

Maurizio Sarri (squalificato) e Martusciello (il vice in panchina) rispondono invece con Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson e Immobile.

Direzione di gara affidata all’arbitro Ghersini.

