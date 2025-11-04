Possibile nuovo incarico nel mondo del calcio per Mauro Balata, avvocato sardo originario di Calangianus.

Dopo la lunga esperienza da presidente della Lega B, è ora tra i candidati per ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Roma. Una carica, quella del Ceo, vacante da settembre 2024 quando ha lasciato la dirigente Lina Souloukou: doveva essere sostituita da Alessandro Antonello, ex ad dell’Inter, ma ora la dirigenza giallorossa sta pensando ad altri nomi.

Balata, classe ‘62, è entrato nella Procura federale della Figc nel 1990. Il 13 settembre 2017 la nomina come presidente della Lega B, incarico che ha mantenuto per due mandati contribuendo - fra le altre cose - al ritorno dell’organico della Serie B a 20 squadre e all’introduzione del Var. Nel 2021 è diventato capo delegazione dell’Italia Under-21, nel 2023 componente del Comitato di Presidenza della Figc.

Lo scorso 16 dicembre, dopo l’assemblea elettiva, Balata ha concluso la sua esperienza in Lega B col passaggio di consegne con l’attuale presidente Bedin. Ora, a un anno di distanza, la possibilità di rientrare nel calcio e in Serie A.

