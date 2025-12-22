Una macchina da utili, l’aeroporto, che passerebbe di mano, dal pubblico al privato, malgrado il parere contrario di Corte dei conti, Anac ed Enac, per citare le opposizioni più pesanti. È avviata (anche) qui la cessione del Cagliari-Elmas al fondo di investimento F2i Ligantia. Nel mezzo il ruolo della Regione che, insieme allo Stato, ha investito sino a oggi oltre 250 milioni per connettere l’Isola col resto del mondo. Ma di questo gioiellino sembra volersene disfare.

La privatizzazione dello scalo è in itinere dall’8 settembre 2023, quando la Camera di commercio di Cagliari e Oristano, azionista di riferimento con il 94,4%, ha votato la deliberazione 48, ovvero «la sottoscrizione di un aumento di capitale in Ligantia mediante conferimento in natura della partecipazione detenuta in Sogaer spa», la società che sino al 2049 ha la titolarità della concessione aeroportuale. Obiettivo: «Attuare il progetto di integrazione degli aeroporti sardi», visto che Ligantia ha già il 71,25% di Sogeaal e il 79,8 di Sogaer, gestori degli scali di Olbia e Alghero.

Ma cosa non funziona di questo scenario commerciale, tanto da aver fatto allineare sul no, in maniera univoca, organi di controllo ed enti di vigilanza così diversi come la Corte dei conti e l’Enac? Le risposte si trovano nei pareri rilasciati, anche da Anac, l’Autorità per l’anticorruzione, e dal Collegio camerale dei revisori, cui spetta vagliare la regolarità amministrativo-contabile interna.

Il primo rilievo che mette d’accordo tutti riguarda il patentino di infungibilità che la Camera ha assegnato alla spa F2i Ligantia, individuandola come «interlocutore unico», saltando la gara pubblica. La Corte dei conti, invece, ha bocciato praticamente su tutta la linea le scelte della Camera che dal 94,4% scenderebbe al 40,5, al pari di F2i Ligantia (nel resto dell’azionariato Fondazione di Sardegna, americani di BlackRock e Regione). La Sezione di controllo ha ravvisato «carenze motivazionali» sulla «stretta necessità dell’operazione». Ancora: con la gestione unica dei tre scali sardi, gli «interessi che si radicano nel territorio di competenza», sulla cui tutela si fonda un ente camerale, «esorbitano» dal suo stesso raggio di azione.

Nel frattempo continua a fare discutere il taglio della tassa aeroportuale d’imbarco in Sardegna, chiesta a gran voce dalle compagnie low-cost, prima fra tutte Ryanair. E spunta la nuova proposta di una riduzione a tre euro, ma per tutto l’anno.

L’articolo completo, con ulteriori servizi e approfondimenti, sull’Unione sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata