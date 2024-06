Il Real Madrid ha vinto la sua 15esima Champions League, quinta da allenatore per Re Carlo Ancelotti, che ne ha conquistate anche due da calciatore.

Nella cornice di Wembley la squadra spagnola ha sofferto per un tempo, poi si è imposta per 2-0 sul Borussia Dortmund grazie ai gol di Carvajal e Vinicius, mettendo fine alla splendida favola dei gialloneri che cercavano di bissare il loro unico successo nella massima competizione europea, avvenuto nel 1997 ai danni della Juventus.

Il Real soffre tantissimo nel primo tempo, in particolare nella prima mezz’ora di gioco letteralmente dominata dal Borussia. Courtois e Carvajal sbarrano la porta ad Adeyemi, mentre Fullkrug colpisce un palo clamoroso. In generale, tante le situazioni pericolose create dai tedeschi, mentre i blancos non fanno un tiro in porta e i big faticano a entrare in partita. L’unico a farsi vivo con qualche guizzo è Vinicius, che tuttavia non riesce a creare seri pericoli e nel finale di tempo viene anche ammonito.

Nella ripresa la squadra di Ancelotti ha un altro piglio: subito Kroos impegna il portiere del Borussia Kobel, poi va due volte vicino al gol Carvajal. È proprio il difensore l’uomo più pericoloso dei blancos e al 74’, su corner perfetto battuto da Kroos, Carvajal salta più in alto di tutti e porta il Real in vantaggio. Pochi minuti dopo Bellingham grazia i tedeschi sprecando a due passi dalla porta, quindi Kobel risponde al tiro di Kroos, che chiude questa sera la sua straordinaria carriera, miglior modo non poteva esserci.

I blancos imperversano, il Borussia è alle corde e Koben deve volare due volte per deviare i tentativi di Camavinga e Nacho. È l’antipasto del raddoppio: lo firma Vinicius all’83’ sfruttando un grave errore di Maatsen e capitalizzando l’assist di Bellingham.

Un brivido corre sulla schiena dei tifosi del Real all’87’, quando Fullkrug va a segno. Ma il gol viene subito annullato per fuorigioco e allora può cominciare la festa, la partita non ha più nulla da dire.

