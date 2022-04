Sono due spagnole le prime semifinaliste della Champions League 2021-22.

Il Villareal a gran sorpresa ha eliminato il Bayern Monaco mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti, a un passo dal baratro si è risollevato grazie a una magia di Modric e ha conquistato la qualificazione ai supplementari con il solito Benzema.

Partita spettacolare al Bernabeu. Il Real partiva dalla vittoria per 3-1 a Londra, ma il Chelsea ha messo subito le cose in chiaro portandosi in vantaggio al 15’ con Mount. Nella ripresa il raddoppio di Rudiger e poi il tris di Werner con un’azione personale a un quarto d’ora dalla fine.

Gli spagnoli restano in piedi grazie a un miracolo di Courtois, poi all’80’ Rodrigo – entrato da appena due minuti –, imbeccato da un meraviglioso assist d’esterno di Modric, al volo trova il gol che pareggia i conti nell’arco dei 180 minuti.

Si va ai supplementari e la decide sempre lui, Benzema, con un colpo di testa perfetto su assist al bacio di Vinicius.

Grandi emozioni al Bernabeu e clamorosa sorpresa a Monaco, dove i sottomarini gialli del Villareal, allenati dal “re” dell’Europa League, Emery, fanno clamorosamente fuori il Bayern di Lewandovski e compagni.

Forti della vittoria all’andata per 1-0, gli spagnoli vanno sotto per il gol del solito Lewandovski al 52’ ma trovano pari e qualificazione proprio nel finale – all’88’ – grazie a un perfetto contropiede che porta al gol di Chukwueze.

In semifinale il Real se la vedrà con la vincente di Atletico Madrid-Manchester City (all’andata 1-0 per il City in Inghilterra), il Villareal contro la vincente di Liverpool-Benfica (all’andata 3-1 per la squadra di Klopp in Portogallo).

(Unioneonline/L)

