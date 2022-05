Si dimostra un vecchio cuore rossoblù, si mette nei panni di Barella e non lesina stoccate alla società sarda.

Radja Nainggolan parla nel giorno in cui due sue ex squadre si giocano tanto: il Cagliari la salvezza, l’Inter lo scudetto.

Da Anversa la partita può sembrare meno infuocata, non è così per lui. “Mi farebbe piacere lo scudetto dell’Inter, ma sarei strafelice se il Cagliari si salvasse”, afferma in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. E se proprio deve scegliere, il Ninja non ha dubbi: “Dico rossoblù, tifo Cagliari”.

Partita difficile per il suo ex compagno di squadra Barella, costretto a vincere e ad affondare la squadra in cui è cresciuto: “Lo conosco bene e so quanto ami Cagliari, ma deve fare il suo lavoro, cercare lo scudetto. Di sicuro questo tarlo ce l’avrà in testa. Io forse al posto suo non l’avrei giocata, è più facile”.

Il centrocampista belga non lesina stoccate al club rossoblù. “Dovrebbe prendersela con sé stesso, in Sardegna si è sbagliato tanto e ora si pagano gli errori”. Infine, sul suo addio: “Lo hanno deciso loro, io non vedevo l’ora di restare ma se cambi i patti all’ultimo minuto allora ciao. Mi brucia perché io sono stato di parola, ma ora voglio che si salvino”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata