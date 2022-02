Il Napoli fa un primo tempo da applausi e per un tempo accarezza il sogno di uscire vincitore dal Camp Nou di Barcellona, ma i blaugrana tirano fuori gli artigli a l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League finisce 1-1.

Ci si gioca tutto tra una settimana al “Maradona” dunque, in mezzo per il Napoli c’è la sfida in casa del Cagliari.

Nel primo tempo un ottimo Napoli crea diverse occasioni e passa in vantaggio al 29’ con Zielinski. Il polacco entra in area grazie a un triangolo con Elmas, il primo tiro è respinto da Ter Stegen, ma sulla ribattuta lo stesso Zielinski non perdona.

Nella ripresa la squadra di Xavi prende il controllo delle operazioni e trova il pari al 58’ su rigore di Ferran Torres dopo un mani di Juan Jesus in area. Gli spagnoli nel finale vanno ripetutamente vicini al gol, ma sbagliano in fase di finalizzazione.

