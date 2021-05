Si gioca oggi in Serie D. Alle 16. In programma Carbonia Afragolese, Formia-Arzachena, Torres-Cassino, Lanusei-Savoia e Nocerina-Muravera. La Torres è alla caccia di punti salvezza. L'Arzachena è quasi salva. Un punto a Formia farebbe comunque comodo.

Il Carbonia di David Suazzo cerca la vittoria con l'Afragolese. Suazzo non ha ancora vinto. Il Lanusei punta a battere il Savoia anche per fare un favore al Muravera che gioca lo scontro diretto per i playoff sul campo della Nocerina.

In pochi avrebbero scommesso una decina di anni fa che il Muravera si sarebbe trovato a giocare uno scontro diretto playoff di Serie D con i campani. Dieci anni fa la Nocerina giocava in Serie B.

Il Muravera di Francesco Loi sta vivendo una favola. A quattro giornate dalla fine del campionato, con anche un incontro da recuperare, occupa la sesta posizione a tre punti di distacco proprio dalla Nocerina.

Domenica scorsa i sarrabesi si sono aggiudicati con grande merito il derby contro il Carbonia consacrandosi anche come prima formazione sarda nella categoria. Adesso hanno questa opportunità, di giocare gli spareggi promozioni. Si tratterebbe dell’ennesimo record targato Loi. Muravera che non era mai arrivato così in alto.

"La vittoria contro i minerari – esordisce Loi – ci ha permesso di rendere interessanti le prossime cinque giornate di campionato. Ci permette di affrontare le prossime trasferte, durissime contro Nocerina e Latina, col morale alto. Abbiamo raggiunto la salvezza con largo anticipo, sette giornate per l’esattezza, e adesso cercheremo di fare più punti possibile. Poi alla fine vedremo la classifica. La squadra è in salute. Domenica scorsa lo ha dimostrato giocando una partita molto impegnativa con tanta intensità, offrendo un buon calcio. Non capita spesso nel mese di maggio di assistere a incontri con poche pause”.

E domenica, come detto, l’impegno esterno con la Nocerina. In terra campana Nurchi e compagni hanno sempre fatto bene e cercheranno di confermarsi. I rossoneri sono reduci da tre pareggi di fila e non vincono davanti alle mura amiche dal 28 marzo scorso (2 a 1 col Gladiator). "Indipendentemente dalla statiche, sarà una partita difficilissima contro un avversario che cercherà di tenerci a distanza. Dal nostro canto, faremo la nostra gara senza timori reverenziali”. Nella partita di andata il Muravera aveva vinto con rete di Vignati allo scadere.

Sarà, la prossima, una settimana molto intensa e probabilmente decisiva per i canarini. Infatti, dopo l’incontro con la Nocerina, dovranno giocare il 2 giugno sul campo della vicecapolista Latina. Poi il 6 giugno faranno rientro sul proprio campo per affrontare l’Insieme Formia. Chiuderanno i derby con Arzachena, in trasferta, e Torres, in casa.

