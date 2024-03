Il Lecce ha esonerato il tecnico Roberto D’Aversa.

«Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce-Verona, l'Us Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto», si legge sul sito della società pugliese.

L’allenatore paga il trend di risultati negativi che ha portato i salentini in una zona molto pericolosa di classifica, dopo un inizio stagione che faceva sperare in una salvezza tranquilla. Ma, come si evince dal comunicato del club, è stato punito anche per l’inaccettabile comportamento nel concitato post partita di ieri quando, al termine della gara casalinga persa contro il Verona, ha colpito con una testata l’attaccante degli scaligeri Thomas Henry.

Al momento tra i nomi più gettonati per sostituirlo c’è Leonardo Semplici, artefice di un’insperata salvezza a Cagliari quando era subentrato in corsa a Eusebio Di Francesco.

