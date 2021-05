Dopo essersi portato a casa il derby con la Torres, il Latte Dolce di mister Fabio Fossati pensa già alla prossima sfida, in programma domenica 30 maggio alle 16 sul campo del Nola.

Un 2-0 siglato da Nicolò Antonelli e Tony Gianni che porta i biancocelesti a quota 36 punti, a +9 proprio dai campani.

“La partita con la Torres – ha dichiarato il portiere Pierpaolo Garau – per molti di noi è speciale, non potrà mai essere una partita come le altre: ogni volta è un'emozione forte. Il vantaggio di Nicolò Antonelli è stato importante, il raddoppio di Tony Gianni ha chiuso la gara regalandoci 3 punti fondamentali per concludere con più serenità questo campionato. Campionato che però, ripeto, è ancora da giocare: per cui guardia alta e continuiamo a lavorare sodo in allenamento”.

“Penso che la lotta per non retrocedere sia tosta – ha concluso l’estremo difensore del Latte Dolce –, e proseguirà sino all'ultima giornata. La nostra annata non è andata come tutti volevamo, ma ora dobbiamo pensare al presente e abbiamo voglia di fare nostre le 4 gare che restano. Ce lo meritiamo, vogliamo chiudere il più avanti possibile in classifica”.

