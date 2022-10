Un catenaccio d'altri tempi permette al Cagliari di interrompere la serie di sconfitte e di tornare da Marassi con un punticino, grazie allo 0-0 col Genoa.

Liverani cambia ancora, sostituendo Zappa con Di Pardo in difesa, scegliendo Obert come sostituto di Barreca e rilanciando Makoumbou per Rog a metà campo.

Ma la novità più importante riguarda l'attacco, con Luvumbo dal primo minuto nel tridente formato da Mancosu e Lapadula. Pronti, via e il Genoa prende possesso della gara.

Dopo 10' Gudmundsson vola sulla sinistra e impegna Radunovic in tuffo. Due minuti dopo ci prova anche il bomber Coda, ancora a lato. Al 18' ancora Gudmunsson da fuori, il palo salva il Cagliari. Che finalmente tira la testa fuori dal guscio, con Lapadula che, di sinistro (26'), mette di poco fuori.

Al 34' ci prova anche Nandez, ancora col sinistro e ancora a sfiorare il palo. L'ultimo brivido lo regala Bani, con un colpo di testa che non impegna Radunovic.

Nella ripresa, il Cagliari prova prendere il pallino del gioco, ma il tentativo dura poco, con il Genoa che alza ancora di più i ritmi. La squadra di Liverani arretra e non arriva mai dalle parti di Martinez.

Dall'altra parte, la squadra di Blessin sbatte continuamente sulla coppia Goldaniga-Altare e, quando non ci arrivano i centrali, ci pensa Radunovic, che salva due volte su Coda, al 27' e al 39'. Dalla panchina schizzano in campo prima Falco per Luvumbo, poi Pavoletti e Viola per Lapadula e Mancosu, impalpabili.

Ma il Cagliari non supera mai la metà campo, anche se il Genoa, nonostante le sostituzioni, non riesce più a spingere e, dopo 5' di recupero, la gara si chiude con uno 0-0 che serve soprattutto al morale.

