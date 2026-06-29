Il Canada è la prima squadra a raggiungere gli ottavi di finale dei Mondiali. Lo fa battendo il Sudafrica per 1-0 al termine di una partita sporca, discontinua e non perfetta dal punto di vista tecnico, decisa nel recupero.

I canadesi giocano meglio, hanno più occasioni (un paio clamorose), ma soltanto al 47' della ripresa una conclusione perfetta di capitan Eustaquio dal limite dell'area regala loro la qualificazione, proprio mentre il Sudafrica già pregustava almeno i supplementari.

Primo tempo noioso e attendista, il pubblico non gradisce e fischia. Al 44' l'episodio più saliente: sull'ennesimo corner canadese, Modiba salva sulla linea un colpo di testa di Bombito, poi dopo un po' di rimpalli Williams si avventa sulla conclusione di Buchanan. Pochi istanti dopo, la squadra di Marsch chiede un rigore per un intervento su Laryea, ma il Var fa proseguire e si chiudono così 45' segnati soprattutto da errori tecnici.

Al 17' st Appollis calcia fuori da lontano, poi al 20' dall'altra parte il Canada sfiora ancora il gol: Sigur imbuca per Oluwaseyi, Williams esce e para la sua conclusione, poi Mbokazi anticipa di un soffio David pronto a metterla dentro a porta vuota. Al 31' il subentrato Promise David mette di poco a lato da 20 metri, poi è il suo omonimo Jonathan a sparare addosso al portiere da posizione defilata.

I ritmi si abbassano, si arriva ai 5' di recupero ancora sullo 0-0 con il Sudafrica che cerca di addormentare del tutto il match: ma al 47' il capitano canadese Eustaquio controlla con il petto un pallone ribattuto dalla difesa avversaria e, dal limite dell'area, carica il tiro col collo destro indirizzandolo preciso sul secondo palo. Per il Canada è la prima volta agli ottavi di un Mondiale, sfiderà la vincente di Olanda-Marocco.

Stasera in programma due partite: alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, nella notte invece tocca proprio a Olanda e Marocco.

I sedicesimi di finale

Germania-Paraguay

Francia-Svezia

Sudafrica-Canada 0-1

Olanda-Marocco

Portogallo-Croazia

Spagna-Austria

Usa-Bosnia

Belgio-Senegal

Brasile-Giappone

Costa d'Avorio-Norvegia

Messico-Ecuador

Inghilterra-Congo

Argentina-Capo Verde

Australia-Egitto

Svizzera-Algeria

Colombia-Ghana

(Unioneonline)

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