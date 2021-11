Il Cagliari torna in campo, in trasferta contro il Sassuolo dopo la sosta nazionali nel lunch match della 13esima giornata di Serie A.

Un altro impegno decisivo per i rossoblù, sempre alla disperata caccia di risultati e di punti per risalire la china dall’ultimo posto in classifica.

Nella sfida del Mapei Stadium spicca l’assenza di Godin, non convocato. Mister Mazzarri schiera dall’inizio Cragno, Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis, Bellanova, Marin, Grassi, Nandez, Joao Pedro e Keita Baldè, al rientro dopo l’intervento alle tonsille.

Dionisi risponde con Consigli, Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traorè, Berardi, Raspadori e Scamacca.

Direzione di gara affidata all’arbitro Niccolò Baroni di Firenze.

SEGUI LA DIRETTA DEL MATCH: LIVE

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata