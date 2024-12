Il Cagliari al completo sogna l’impresa contro l’Atalanta capolista, nel match che si giocherà sabato alla Domus con fischio d’inizio alle ore 15.

Davide Nicola ha recuperato anche Lapadula e avrà tutta la rosa a disposizione. I numeri di una Dea in stato di grazie (9 vittorie di fila in campionato) impongono prudenza, per questo il tecnico potrebbe riproporre la formazione di Firenze, con scelte prudenti sugli esterni (Zappa-Zortea a destra, Obert-Augello a sinistra) e Piccoli unica punta. Luvumbo di nuovo verso la panchina dunque, pronto a creare scompiglio nella difesa atalantina a partita in corso.

In mezzo al campo Adopo potrebbe riprendere il suo posto accanto a Makoumbou per una linea mediana più fisica e di sostanza. Al centro della difesa conferma in vista per Luperto e Mina (panchina per l’ex Palomino), centrale sulla tre quarti favorito Marin su Viola e Gaetano. Sempre nell’ottica di avere una squadra coperta.

L’Atalanta dal canto suo ha recuperato Cuadrado, costretto a saltare Milan e Real Madrid per un risentimento al flessore sinistro. Il colombiano non sarà comunque titolare a destra, dove Zappacosta dovrebbe concedere un turno di riposo all’ex Bellanova. Resta indisponibile Scalvini. Difesa a 3 dunque con Kolasinac, Kossounou e uno tra Hien e Djimsiti, Ruggeri esterno sinistro, mediana confermata con la formidabile coppia Ederson-De Roon. In avanti, con Pasalic rientra Retegui dopo due match in cui è partito dalla panchina. L’italo-argentino concederà una giornata di riposo a uno tra Lookman e De Ketelaere.

La febbre intanto sale e la Domus è vicinissima al tutto esaurito: nonostante il divieto per i tifosi bergamaschi infatti i posti prenotati sono sempre più vicini a quota 16mila.

