Nuova tappa di avvicinamento alla sfida di sabato sera contro la Lazio per il Cagliari, che ancora una volta deve fare a meno del suo giocatore più rappresentativo.

Nandez ancora non ha recuperato, non ha effettuato nemmeno una seduta col gruppo (anche oggi personalizzato) e dunque il suo ritorno in campo è rinviato a data da destinarsi. Il solito fastidio al ginocchio destro che da diverse settimane lo tiene fuori dal rettangolo verde.

Più speranze per Baselli, messo ko da un trauma alla caviglia destra rimediato contro il Napoli. Il centrocampista ha saltato la sfida di Torino (la sua ex squadra), oggi ha lavorato in parte con il resto del gruppo e stra provando ad accorciare i tempi per strappare almeno la convocazione in vista del match della Domus.

Mazzarri aspetterà fino all'ultimo ma prenderà in considerazione la disponibilità di Baselli solo se non ci fosse alcun pericolo di perderlo per un tempo maggiore. Parola d’ordine prudenza.

La formazione da opporre alla squadra di Sarri dovrebbe essere molto simile a quella che ha espugnato Torino. Dunque Goldaniga, Lovato e Altare davanti a Cragno, Bellanova e Dalbert sugli esterni, Grassi, Marin e Deiola in mezzo al campo. Unico dubbio in attacco, dove è ballottaggio a tre per affiancare Joao Pedro: Pereiro, non brillantissimo domenica scorsa, potrebbe lasciare il posto a Pavoletti o Keita.

La sfida di sabato, ore 20.45, sarà arbitrata da Maresca.

