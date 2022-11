Sudtirol e Cagliari vanno al riposo sull'1-1. Al vantaggio dei padroni di casa con Odogwu replica Lapadula sul finale del tempo.

Liverani cambia ancora, uomini e modulo, affidandosi a un 4-3-1-2, con Di Pardo, Altare, Capradossi e Obert davanti a Radunovic, Nandez, Viola e Deiola in mezzo e Rog alle spalle di Lapadula e Falco. Ma al Sudtirol bastano 6' per sbloccarla: Rover non trova ostacoli e la mette in mezzo, Capradossi perde di vista Odogwu che, di testa, sblocca il punteggio.

Una manna per la squadra di Bisoli, che si può mettere dietro e aspettare. Perché il Cagliari, come sempre, si prende il pallone, fa tanto (e stucchevole) possesso, ma non tira mai.

Primo spunto, al 21' con Viola che pesca Lapadula in area, ma il colpo di testa è alto. Ma al 39', arriva il pari: punizione dal limite di Viola, Poluzzi salva, ma sulla ribattuta il più veloce di tutti è Lapadula. Il gol carica i rossoblù e ancora Lapadula, al 43', impegna Poluzzi.

