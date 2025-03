Per il Cagliari la sosta per le nazionali significa cercare il recupero degli infortunati. Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa erano gli assenti ieri contro la Roma, dove nonostante l’emergenza e il cambio modulo la squadra di Davide Nicola ha comunque messo in campo una buona prestazione, che però non ha visto i favori del risultato con la sconfitta per 1-0 contro l’ex Claudio Ranieri. I rossoblù si ritroveranno mercoledì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini, per riprendere la preparazione.

Il prossimo impegno del Cagliari è uno scontro diretto, contro il Monza ultimo in classifica e quasi spacciato (ma che sabato per poco non batteva il Parma, che ha evitato la sconfitta con l’1-1 quasi allo scadere). Si giocherà domenica 30 alle ore 12.30 all’Unipol Domus, per la trentesima giornata di Serie A. L’obiettivo di Nicola è recuperare possibilmente tutti e tre gli infortunati, in modo da avere la squadra al completo.

Con le nazionali sono partiti in sei del Cagliari: i portieri Velizar-Ilia Iliev (Bulgaria Under-21) e Alen Sherri (Albania), i difensori Yerry Mina (Colombia) e Adam Obert (Slovacchia), i centrocampisti Răzvan Marin (Romania) e Matteo Prati (Italia Under-21). Il loro rientro è previsto la settimana prossima.

