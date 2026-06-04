L’incidente
04 giugno 2026 alle 19:40aggiornato il 04 giugno 2026 alle 20:22
Monastir, tamponamento sul cavalcavia della 131: quattro feriti in ospedaleAmbulanze e polizia locale sul posto
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Quattro feriti sulla 131 dopo il tamponamento di alcune auto, all'altezza di Monastir sul cavalcavia
Sul posto sono arrivate alcune ambulanze con i feriti accompagnati in ospedale per accertamenti e la Polizia locale di Cagliari per i rilievi di legge.
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