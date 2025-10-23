C'è un recupero nel Cagliari ed è quello di Marko Rog. Il centrocampista è tornato stamattina in gruppo nell'allenamento al Crai Sport Center, completando il suo rientro dopo un fastidio muscolare. Reduce da tanti anni in cui è stato bersagliato dagli infortuni, sembrava pronto a lasciare i rossoblù in estate ma alla fine la trattativa coi turchi del Fatih Karagümrük si è bloccata all'ultimo ed è rimasto. All'ultimo anno di contratto, dopo una stagione e mezza in prestito alla Dinamo Zagabria, il centrocampista classe '95 finora ha giocato solo in Coppa Italia col Frosinone.

C'è invece ancora da attendere per Yerry Mina. Il difensore colombiano, alle prese con un affaticamento ai flessori della coscia sinistra, ha svolto per il terzo giorno consecutivo un allenamento personalizzato: resta in dubbio per lo scontro salvezza di domenica alle 15 al Bentegodi col Verona. Con lui a parte anche Alessandro Di Pardo, Nicola Pintus e Boris Radunović.

Nella seduta odierna del Cagliari la squadra si è allenata inizialmente in palestra, svolgendo dei lavori di attivazione. Poi il trasferimento in campo per una serie di partitelle a tema e una partita giocata su campo ridotto. Domani allenamento mattutino, seguito alle 12.30 dalla conferenza stampa di Fabio Pisacane, che ieri ha ricevuto il premio Davide Astori dall'Ussi Sardegna.

