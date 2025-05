Niente Cagliari-Venezia, domenica alle ore 20.45 nella penultima giornata di Serie A, per Leonardo Pavoletti. Un’ammonizione rimediata poco dopo il suo ingresso in campo sabato a Como gli impedirà di essere presente nella sfida salvezza dell’Unipol Domus, l’ultima partita in casa della stagione. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato quest’oggi la sua squalifica, già nota da tre giorni, con il quinto giallo in campionato arrivato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Scendono a cinque i rossoblù in diffida: Sebastiano Luperto, Răzvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert e Gabriele Zappa in caso di ammonizione domenica salterebbero l’ultima partita a Napoli.

Luperto e Mina non sono però ancora sicuri di poter essere a disposizione in Cagliari-Venezia. Anche oggi, nel secondo allenamento della settimana, hanno svolto un lavoro personalizzato. Il primo lamenta un fastidio muscolare che lo aveva tenuto in panchina contro il Como, il secondo è fermo dalla partita con la Fiorentina. Con loro, come nella ripresa di ieri pomeriggio, di nuovo a parte anche Florinel Coman e Jakub Jankto.

La seduta di stamattina agli ordini di Davide Nicola è cominciata in palestra con una serie di esercitazioni dedicate alla forza. Poi il gruppo a disposizione dell’allenatore del Cagliari si è trasferito in campo: lavoro sulla tecnica, accompagnato da delle sessioni di uno contro uno, due contro due e quattro contro quattro. A chiudere una serie di conclusioni a rete. Domani si replica sempre di mattina al Crai Sport Center di Assemini.

