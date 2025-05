Cagliari-Venezia si giocherà domenica alle ore 20.45. È la scelta della Lega Serie A, che ha piazzato nove partite su dieci in contemporanea per la penultima giornata. L’unico anticipo è Genoa-Atalanta, incontro fra due squadre senza più necessità di classifica (ieri i bergamaschi, battendo 2-1 la Roma, si sono qualificati aritmeticamente in Champions League), in programma sabato sempre alle 20.45.

Per il Cagliari, il match col Venezia diventa fondamentale nella corsa salvezza. Questo dopo la vittoria di ieri degli arancioneroverdi per 2-1 contro la Fiorentina, che ha fatto uscire la squadra di Eusebio Di Francesco dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione. La classifica adesso vede Cagliari e Verona 33, Parma 32, Venezia 29, Lecce ed Empoli 28 fra le formazioni in lotta per salvarsi.

Serie A 2024-2025 – Calendario 37ª giornata

Genoa-Atalanta sabato 17 maggio ore 20.45 (Dazn)

Cagliari-Venezia domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn)

Fiorentina-Bologna domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Inter-Lazio domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Juventus-Udinese domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn)

Lecce-Torino domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Monza-Empoli domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn)

Parma-Napoli domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn)

Roma-Milan domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn)

Verona-Como domenica 18 maggio ore 20.45 (Dazn)

Il calendario della trentottesima e ultima giornata di Serie A, che prevede Napoli-Cagliari, sarà ufficializzato lunedì prossimo.

© Riproduzione riservata