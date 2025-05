Il Cagliari è tornato in campo questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini, dopo una domenica lasciata libera da Davide Nicola a seguito della sconfitta per 3-1 sabato contro il Como. A parte in quattro: Sebastiano Luperto, che per un fastidio muscolare non aveva giocato sabato, Yerry Mina, che proverà a recuperare per il Venezia dopo l’infortunio con la Fiorentina, Florinel Coman e Jakub Jankto. I prossimi giorni daranno ulteriori indicazioni sulle loro condizioni, per capire se saranno in grado di recuperare (soprattutto i primi due).

I rossoblù attendono anche l’orario della partita: Cagliari-Venezia, salvo sorprese, si giocherà domenica alle 20.45 così come la quasi totalità del resto della penultima giornata. L’ufficialità da parte della Lega Serie A arriverà domani. Mentre, considerata l’eventualità di uno spareggio fra Inter e Napoli (che – nel caso – si dovrebbe giocare prima della finale di Champions League dei nerazzurri, in programma il 31 maggio col Psg), la partita dell’ultima giornata contro i partenopei potrebbe essere anticipata a giovedì 22.

Per quanto riguarda l’allenamento odierno, il Cagliari ha svolto una prima parte dedicata all’attivazione, poi esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo del possesso palla. A seguire due gruppi: i giocatori più impegnati a Como hanno svolto lavoro aerobico, gli altri una serie di partitelle e conclusioni a rete. Domani seduta mattutina.

