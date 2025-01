Torna a vincere il Cagliari Primavera che, al CRAI Sport Center, batte il Torino 2-1. Grazie ai tre punti conquistati questo pomeriggio, i rossoblù agganciano i granata in classifica, portandosi a pari punti (quota 29).

La voglia di conquistare l'intera posta in palio da parte dei ragazzi di Pisacane si nota fin dalle prime battute. Al 4' Liteta prova la conclusione, Plaia para. All'8' Simonetta con una punizione dalla distanza cerca di impensierire l'estremo difensore avversario, che è attento e blocca. La risposta torinese arriva all'11' con Franzoni, alta. Al 29' si aprono le danze delle marcature: Simonetta serve Cogoni che, dalla linea di fondo, mette in mezzo per l'inserimento di Bolzan ed arriva la prima rete isolana. Al 36' Ciammaglichella non sfrutta la ghiotta occasione a tu per tu con Iliev, il portiere di casa para facile. Tre minuti più tardi cross di Marchioro per Kryzanowski che ci tenta in acrobazia, Iliev respinge. Sulla respinta la palla torna sui piedi di Marchioro che mette nuovamente in mezzo e trova il colpo di testa di Ciammagliachella che pareggia i conti. Nel corso del minuto di recupero Achour si rende pericoloso con un gran colpo di testa, Mullen sventa il pericolo.

Nella ripresa il Cagliari cerca di allungare le distanze con un tirocross di Simonetta al 53', Plaia in due tempi para. Al 65' Sulev, da neo entrato, cerca subito di impensierire il numero 1 granata, che però non si fa sorprendere. Al 70', sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Olsson, alto. Due minuti dopo grande stop di petto di Gabellini che, di controbalzo, mira verso lo specchio senza trovarlo. Al 78' Franzoni calcia forte una punizione, Iliev allontana con i pugni. Un giro di lancette dopo e Mullen sfiora l'incrocio. All'80' è Arba a rendersi pericoloso, palla sul fondo. L'ultimo brivido arriva all'88': punizione di Sulev, Vinciguerra colpisce la sfera in maniera scomposta e, nella confusione dell'area piccola, carambola in porta per il 2-1 rossoblù. Al triplice fischio Vinciguerra e soci possono festeggiare la vittoria che iniziava a mancare da troppo tempo.

Prossimo appuntamento per il Cagliari, sabato 1 febbraio contro la Lazio.

