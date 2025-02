Niente da fare per la Primavera del Cagliari che, al Viola Park, nel corso di una gara condizionata dal forte vento, si vede superare per 2-0 dalla capolista Fiorentina.

La prima parte della partita vede ritmi lenti in quanto le due squadre hanno preferito studiarsi che farsi male. Il primo squillo arriva al 18' con un gran tiro dalla distanza di Liteta, Vannucchi è bravo a deviare in angolo. Al 28' Trepy serve un'ottima palla per Vinciguerra che cerca la conclusione, ancora un attento Vannucchi sventa ancora una volta il pericolo. Al 31' punizione dalla distanza di Marcolini, l'estremo difensore viola allontana. Al 38' la Fiorentina si fa vedere dalle parti di Iliev con Rubino che trova lo spazio per calciare, mancando di un soffio l'appuntamento col gol. Un giro di lancette dopo e ancora Rubino, Iliev para in due tempi. Al 42' Ievoli per Tarantino, il portiere isolano anticipa tutti e blocca.

Nella ripresa ecco di nuovo la squadra di Pisacane all'attacco al 52' con Vinciguerra che scatta in velocità verso la porta dei padroni di casa, Kouadio chiude bene sull'attaccante cagliaritano. Quattro minuti dopo Rubino serve una palla interessante per Scuderi, ma la difesa rossoblù mura l'incursione. Al 59' Ievoli ha una ghiotta occasione, ma spedisce alto. Al 65' Marini commette un fallo in area su Rubino e per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Rubino che sbaglia il penalty clamorosamente, mandando alto.

Appena quattro minuti e Rubino, su cross di Balbo, trafigge Iliev di testa, firmando il vantaggio viola. La risposta cagliaritana arriva al 72' con un tiro al volo di Vinciguerra, la conclusione termina sopra la traversa. Al 79' Grandu prova a pescare Bolzan, ma il 19 non riesce ad agganciare la sfera. All'87' Grandu prova a mettere in mezzo un cross per i compagni, Vannucchi respinge. All'88' il raddoppio della Fiorentina: sfruttando una ripartenza, Rubino si libera dalla marcatura e infila il pallone sotto le gambe di Iliev per il 2-0, chiudendo definitivamente l'incontro.

© Riproduzione riservata