Domani pomeriggio i riflettori della Unipol Domus si accenderanno per il Cagliari Primavera. I ragazzi di Pisacane sfidano l’Inter di Cristian Chivu (fischio d’inizio alle 16.30) dopo l’esordio amaro in campionato con la Juventus. I nerazzurri arrivano dalla vittoria ottenuta contro l’Empoli al Konami Youth Developement Center. Un 2-0, firmato Akinsanmiro e Spinacce, che porta una ventata di ottimismo alla Pinetina.

Pisacane avrà a disposizione il centravanti Konate, assente contro la Juve per squalifica. Non è escluso che l’attaccante possa partire dal 1’ minuto anche se Achour non ha sfigurato nella sfida di Vinovo. Ci sarà anche Balde, lo scorso anno a Cesena, centrocampista duttile che può agire tra le linee e davanti alla difesa. Prima convocazione per l’imponente attaccante Kingston Mutandwa, arrivato in estate dall’Atletico Lusaka e che ha impressionato nella pre-season (soprattutto nel test di Berna contro lo Young Boys U23). Intanto, il club ha annunciato nel primo pomeriggio l’acquisto di Diego Marcolini, interno di centrocampo che fa della duttilità il suo punto di forza. Il giocatore, classe 2005, arriva dalla Spal a titolo definitivo; per lui un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento. Contro l’Inter non sarà però a disposizione a causa di un piccolo infortunio dal quale sta recuperando.

Alla Domus vedremo un Inter probabilmente schierata con il 4-3-2-1. Il gioco dei milanesi si sviluppa prevalentemente sulle corsie laterali, con i terzini Aidoo e Cocchi. Sarr è la punta di rifermento, con Akinsanmiro e Quieto a completare il reparto offensivo. Nelle palle inattive è una squadra temibile e non è un caso che il secondo gol contro l’Empoli sia arrivato proprio da calcio d’angolo. I profili da monitorare sono tanti, a partire dal regista Stankovic – figlio dell’ex giocatore Dejan – da cui passa gran parte del gioco dell’Inter. L’altra stella è Kamate, il centrocampista franco-ivoriano con la “dieci” sulle spalle. Un giocatore completo, che abbina fisicità e tecnica, su cui Chivu fa grande affidamento, ma che non sarà presente a Cagliari perché espulso nel finale di gara contro l’Empoli. A dirigere la gara sarà Domenico Leone della sezione di Barletta. Si preannuncia una sfida apertissima, con il Cagliari che vorrà far bene davanti al pubblico della Domus.

