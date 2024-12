Pari e patta al CRAI Sport Center per il Cagliari Primavera che, con la Sampdoria, chiude il match con il risultato di 1-1. I rossoblù devono subito fare attenzione alle fila della Samp: al 9' Cogoni è chiamato a proteggere la porta con un suo intervento di testa sulla linea. Al 12' Vinciguerra mette in mezzo un pallone interessante che però non viene intercettato da nessun compagno. Al 21' Gomes, sfruttando una sbavatura di Marini, prova ad impenserire Iliev, il numero 1 isolano respinge in angolo. Un minuto più tardi Vinciguerra subisce un contatto in area e reclama il rigore, ma per l'arbitro non c'è fallo.

Al 28' punizione magistrale calciata da Sulev che trova il vantaggio per i padroni di casa, insaccando la sfera sotto l'incrocio. Quattro minuti dopo ancora Vinciguerra, ma il capitano colpisce l'esterno della rete.

Nella ripresa i blucerchiati pareggiano i conti dopo appena quattro minuti dal fischio d'inizio: cross basso di Bacic che riesce a servire Forte ed è 1-1. I cagliaritani cercano la risposta immediatamente con Arba, servito da Bolzan, che sfiora la seconda marcatura per il Cagliari. Al 62' Cogoni tocca il pallone col braccio e l'arbitro assegna un rigore a favore dei ragazzi di Di Benedetto: sul dischetto si presenta Zeqiraj ma un grandissimo Iliev neutralizza il penalty.

Al 76' ancora Arba a fare paura, Scardigno attento gli nega il gol. L'ultimo squillo reale della partita arriva al 78' con Simonetta che, accentratosi, riesce a servire Achour e il numero 9 rossoblù prova a piazzarla col destro, la sfera termina fuori.

