Sarà un buon Natale quello del Cagliari Primavera che oggi, davanti al pubblico di casa, ha conquistato la vittoria per 2-0 sulla Fiorentina. Nonostante la partita sia stata condizionata dal forte vento e dalla pioggia, i rossoblù sono stati bravi a strappare i tre punti ad una delle prime della classe del campionato grazie alla doppietta di Kingstone.

Il primo tempo è stato caratterizzato da una prima fase di studio da parte di entrambe le compagini: la prima timida azione si è vista solo al 15' con Baroncelli che, incaricatosi di una punizione, spreca l'occasione. Al 22' punizione dalla distanza di Rubino, Iliev attento manda in angolo. Un minuto dopo corner di Rubino, Elia di testa manda sul fondo. Botta e risposta degli isolani che al 24' si fanno pericolosi con Kingstone per Vinciguerra, ma il capitano dei cagliaritani calcia troppo centrale e Vannucchi para. Al 41' Marcolini, dal fondo, mette in mezzo per Simonetta, è di nuovo angolo. Appena un minuto e, sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore, la palla arriva a Grandu che mette in mezzo, sponda di testa di Soldati per Kingstone che firma il gol del vantaggio.

Nella ripresa la Fiorentina cerca il pareggio già al 55' con un tiro dal limite di Rubino, di poco alto. Al 57' ci prova anche Caprini, Iliev gli dice no. Due minuti più tardi ed ecco ancora Kingstone servire Vinciguerra, ma quest'ultimo colpisce l'esterno della rete. Al 65' Vinciguerra in contropiede spreca una ghiotta occasione, mandando fuori. Al 76' ancora Kingstone, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, firma la doppietta personale e il raddoppio per i suoi. Due giri di lancette dopo e il Cagliari ha l'opportunità di chiudere definitivamente la partita: Arba viene mandato giù in area da Elia e l'arbitro assegna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Trepy che sbaglia completamente il tiro, facendo terminare la sfera fuori dallo specchio. L'ultimo squillo del match arriva all'83' con un altro contropiede di Vinciguerra, ma anche questa volta il capitano rossoblù non è troppo preciso. Al triplice fischio sono i ragazzi di Pisacane a festeggiare i tre punti e non esiste regalo migliore per un Natale con i fiocchi. Ora qualche giorno di riposo per le feste ma già con la testa proiettata al prossimo incontro: il 4 gennaio si vola a Lecce per una nuova giornata di campionato.

