Domenica di riposo per il Cagliari, che dopo lo 0-0 di ieri col Frosinone resta in zona playoff, ma lontano dalle posizioni che eviterebbero di giocare il turno preliminare.

In questa corsa, un ruolo decisivo la giocherà la sfida di sabato pomeriggio (ore 14) sul campo del Parma, che in classifica ha gli stessi punti dei rossoblù.

Domani pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti e Ranieri aspetta buone notizie da Mancosu. Il numero 5 del Cagliari si è fermato dopo mezz'ora per un fastidio ai flessori della coscia sinistra. «Si è fermato in tempo, spero», ha spiegato il tecnico nel dopo-partita. Mancosu dovrà sottoporsi a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio, con la speranza di uno stop limitato.

Settimana di allenamenti in cui Ranieri dovrà anche valutare la condizione di Pavoletti. Il capitano, tornato in panchina, è però ancora indietro nella condizione. Ma il Cagliari, come dimostrato anche contro il Frosinone, ha bisogno dei suoi gol.

